Kritik von GAL-Politikerin : Eltern geben Schülern schlechtes Beispiel

Haan Ob zu Fuß, mit dem Bus oder im Elterntaxi – Erwachsene sollten im Straßenverkehr stets Vorbild für die Kinder sein und die Eigenständigkeit beim Schulweg fördern. Doch das ist nicht immer der Fall.

Immer wieder erregt das Thema Schulwegsicherheit die Gemüter: Zu hohe Geschwindigkeit, fehlende Querungshilfen oder aber auch Elterntaxis sind beispielsweise Faktoren, die für Diskussionen sorgen. Nicola Günther, Politikerin der Grün-Alternativen-Liste Haan (GAL), hat nun im sozialen Netzwerk unter anderem die Erziehungsfehler der Erwachsenen im Straßenverkehr kritisiert. So schreibt Günther: „Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad über die Ellscheider Straße Richtung Innenstadt. Diese Straße ist auch gängiger Schulweg zur Grundschule Mittelhaan. Seit einiger Zeit stelle ich ein merkwürdiges Verhalten von „Kind in die Schule bringenden Erwachsenen“ fest. Diese benutzen zur Querung der Ellscheider Straße teilweise nicht etwa die Ampel, sondern gehen mit den Kindern mitten über die Straße.“ Auch bei Grundschülern, die ohne Eltern unterwegs seien, habe sie das schon beobachtet. Dabei sei die Ellscheider Straße morgens stark befahren und die Kinder wirkten oft ratlos, wie sie nun allein über die Straße kommen sollten. Daher appelliert Günther an die Erwachsenen, mehr auf ihre Vorbildfunktion zu achten.

Des Weiteren beklagt die GAL-Politikerin, dass sie mehr Eltern sehe, die „ihre Kinder (und nicht etwa nur Erstklässler) bis zur Schule bringen, sei es zu Fuß oder mit dem Auto, diese also den Weg und das Verhalten im Straßenverkehr alleine oft gar nicht lernen können“. In der Gruppe „Du weißt, dass du aus Haan kommst, wenn…“ hat die Günther damit im Sozialen Netzwerk eine kleine Diskussion ausgelöst. Immer wieder zur Sprache werden dabei die sogenannten Elterntaxis und Helikoptereltern. „Am Liebsten würden einige Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis in den Klassenraum fahren“, schreibt einer der Nutzer. „Sie trauen dem Nachwuchs nichts zu und bleiben unbelehrbar“, ergänzt ein anderer. „Auf dem Gymnasium ist das auch noch so und selbst da wollen die Eltern ihre Kinder noch in die Schule fahren… ohne Rücksicht auf andere“, kommentieren die Facebook-Nutzer.