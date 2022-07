Konzept steht vor dem Abschluss : Janine Müller hat den Klimaschutz für Haan im Blick

Klimaschutzbeauftragte Janine Müller Haan nahm als Kindermeilen-Botschafterin an der Weltklimakonferenz in Glasgow teil. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In vielerlei Hinsicht hat die Gartenstadt Haan bereits ökologische Projekte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit an den Start gebracht. Noch in diesem Sommer soll ein Konzept verabschiedet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Mit ihrem gemeinsamen Vortrag im Awo-Treff für Alt und Jung an der Breidenhofer Straße erläuterten Janine Müller, seit Februar Klimaschutz-Managerin der Stadt, und Paulina Betthaus, stellvertretende Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, nicht nur die zahlreichen Anstrengungen der Stadt im Hinblick auf die dringend gebotene Verringerung des CO 2 -Ausstoßes, sondern zeigten auch Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf, mehr für den Klimaschutz zu tun.

Zu Beginn räumte Janine Müller mit dem bisweilen sich hartnäckig haltenden Vorurteil auf, der Klimawandel wäre natürliche Folge immer schon existierender Klimaveränderungen. „Es gibt eindeutig einen anthropogenen, das heißt von Menschen gemachten, Klimawandel, wie 600.000 Jahre zurückreichende Aufzeichnungen der Kohlendioxid-Konzentration in der Luft belegen und deren Kurve seit der Industrialisierung signifikant nach oben geht“, so Müller. Die Folgen seien global, aber auch in Haan sei der Klimawandel spürbar, wie etwa in Form von Extremwetterlagen.

So habe der Extremregen vor einem Jahr in Gruiten für 93 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden gesorgt, so Müller. Aber auch das Stadtklima habe sich deutlich verändert wie eine Karte des LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) deutlich macht. Die versiegelten Flächen weisen ungleich wärmere Werte auf als die Grünflächen, die jedoch nur bedingt für einen Ausgleich sorgen.

Paulina Betthaus ist stellvertretende Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mit ihrem Integrierten Klimaschutz-Konzept (IKK), einem vom Bundesumweltministerium geförderten Projekt, setzt sich die Stadt Haan konkrete Ziele in Sachen Klimaschutz. Zum IKK gehört zunächst die ökologische Bestandsaufnahme sowie die Bilanz im Hinblick auf Energie und Treibhausgas. Dann folgt die Erfassung des Einsparpotenzials sowie die Definition von Zielsetzung und Maßnahmen, um den Treibhauseffekt zu reduzieren und endet mit Beteiligungsmodellen, die Experten ebenso wie die gesamte Stadtgesellschaft integrieren. „Es gibt bereits ein Maßnahmenpaket, das der Rat im Spätsommer beschließen wird und das 17 Maßnahmen für drei Jahre Klimaschutzarbeit festlegt, die auch einem Controlling unterworfen sind“, so Janine Müller.

Paulina Betthaus unterstrich, dass die Stadt Haan bereits seit 2019 als global nachhaltige Kommune ausgezeichnet sei. Nachhaltigkeitskonzepte müssten aber Ökologie mit ökonomischen wie sozialen Aspekten verknüpfen. „Die Stadt könne zwar bei vielen Projekten Vorreiterin sein, aber Klimaschutz ist auch Gemeinschaftsaufgabe“, so Paulina Betthaus. Vieles läge auch in den Händen von Unternehmen oder Privatleuten, etwa was die Versiegelung von Flächen und Energie-Konzepten oder den privaten Konsum anbetrifft.