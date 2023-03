Marihuana, LSD, Ecstasy, Kokain Polizei Haan findet mehr als 500 Gramm Drogen bei 58-Jährigem

Wie die Beamten am Montag mitteilten, waren sie vergangenen Freitag vom Nachmittag bis in den späten Abend hinein in der Haaner Innenstadt aktiv. „Ziel dieses Einsatzes war es, die örtliche Drogenszene gezielt zu kontrollieren und etwaige Drogen- oder Eigentumsverstöße konsequent zu verfolgen“, erklärte eine Polizeisprecherin.