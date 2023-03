Düsseltal in Gruiten „Wildes Wohnen“ im Naturschutzgebiet

Haan · Seit Wochen haust eine Frau im Düsseltal, gleich am Wanderweg, unter Planen. Was die Behörden unternommen haben, was jetzt noch passiert - und warum das kein Einzelfall ist.

22.03.2023, 17:50 Uhr

Eine Frau hat im Düsseltal, etwa 500 Meter hinter der Kläranlage Gruiten, direkt am Wanderweg eine Hütte gebaut. Das Gerüst aus verschnürten Haselruten hat sie mit einer Plane überzogen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Aus Haselruten ist ein Gerüst für eine Hütte zusammengeschnürt. Ein Baumstumpf in der Mitte des „Raumes“ könnte als Tisch dienen. Baumstämme liegen auf dem Waldboden und muten an wie rustikaler Fußboden. Vor dem „Rohbau“ liegen Leimholzplatten aus dem Baumarkt, teils noch eingeschweißt in Folie. Habseligkeiten sind unter einer grünen Plane abgelegt. Dahinter liegen reichlich Glasflaschen, ehedem gefüllt mit Getränken mit und ohne Alkohol.