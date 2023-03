In der Alten Pumpstation CDU-Gipfel im Zeichen des Geldes

„Die Zustimmung des Bürgers zum Staat beginnt in den Kommunen“, ist einer der Leitsätze von Marcus Optendrenk. Der Mann muss es wissen, war er in seiner Heimat Nettetal doch drei Jahrzehnte lang Ratsmitglied, 23 davon an der Spitze seiner CDU Fraktion. Seit dem 29. Juni vergangenen Jahres ist Optendrenk NRW-Finanzminister. Und in dieser Funktion war er jetzt zu Gast beim Frühlingsempfang der Haaner CDU in der alten Pumpstation.