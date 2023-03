Vorverkauf läuft Konzerterlebnis in der Alten Pumpstation

Harald Hendrichs erhielt als Siebenjähriger ersten Klarinettenunterricht an der Moerser Musikschule und wechselte im Alter von 14 Jahren als Jungstudent an die Essener Folkwang Musikhochschule. Im Jahr 1987 wirkte er im Schleswig Holstein-Musikfestival-Orchester unter Leonard Bernstein und Sergiu Celibidache mit. Seit 1990 ist Harald Hendrichs Solo-Klarinettist der Essener Philharmoniker und gastierte seitdem an vielen großen Opernhäusern wie der Hamburger Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin und der Dresdner Semperoper sowie als ständige Gastaushilfe an der Bayrischen Staatsoper, dem Gürzenich-Orchester sowie im WDR Sinfonieorchester.