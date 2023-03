Barrierefreiheit erkunden Wandern mit Rollator? Awo lädt zu Tour durch Stadtwald ein

Die Awo Haan lädt zu einer Wanderung mit Rollator im Hildener Stadtwald ein. Abfahrt am Freitag, 12. Mai, ist um 10.30 Uhr am Awo-Treff. Wer direkt dazustoßen möchte, muss sich um 11 Uhr am Eingang des Restaurants Zwölf Apostel an der Elberfelder Straße einfinden. Der Awo-Ortsverein organisiert diese Wanderung im Rahmen des Quartiersprojektes „Mach mit und bleib fit!“, teilte der Verband weiter mit.