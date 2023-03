Spannendes Finale Grundschule Gruiten siegt beim Vorlesewettbewerb

Haan · Vor 17 Jahren richtete der Lions-Club Haan erstmals einen Vorlesewettbewerb aus. Am Donnerstag gab es erneut ein spannendes Finale in der Gesamtschul-Aula an der Walder Straße.

23.03.2023, 14:18 Uhr

Beim Lions-Vorlesewettbewerb bildeten (von vorne) Luis (9), Henri (9), Ben (10) und Mats (9) das siegreiche Team der GGS Gruiten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Sandra Grünwald

Es herrschte aufgeregtes Getuschel und Geflüster in der Aula der Gesamtschule Haan, als die mehr als 100 Grundschüler ungeduldig auf den Startschuss zum großen Finale des Lesewettbewerbes warteten, den der Lions Club Haan seit 2006 veranstaltet.