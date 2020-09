Schnelles Internet in Haan : Glasfasernetz schließt Versorgungslücken

Schnelles Internet in Haan

Hochgeschwindigkeit auf der Daten-Autobahn. Unser Bild zeigt von links Sven Paschold (Projektleiter) und Jürgen Simon (Stadt Haan). Rund 500 Kilometer Glasfaserkabel sollen bis Ende 2022 in Haan neu verlegt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Bis Ende 2022 könnten 785 unterversorgte Privat- und Gewerbeadressen in der Gartenstadt ans schnelle Internet angeschlossen sein. Voraussetzung ist der finale Förderbescheid.

Haan kommt ans schnelle Netz: Der städtische Wirtschaftsförderer Jürgen Simon hat in dieser Woche den Auftrag zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Gartenstadt vergeben. Damit können in den nächsten zwei Jahren 785 unterversorgte Adressen im Stadtgebiet mit einer Bandbreite von weniger als 30 Mbit pro Sekunde ans schnelle Internet angeschlossen werden.