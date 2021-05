Kirche in Haan : Sorge um Neubesetzung der Pfarrstellen

Info

Immer wenn Veränderungen und Umstrukturierungen anstehen, veränderte Rahmenbedingungen neue Wege erforderlich machen oder Konflikte die Zusammenarbeit erschweren, kann das „Zentrum Gemeinde- und Kirchenentwicklung“ zur Unterstützung der Prozesse angefragt werden.

Es unterstützt bei Kooperations- und Fusionsprozessen und der Entwicklung von Vereinbarungen für die künftige Zusammenarbeit. Außerdem berät es größer oder kleiner werdende Kirchengemeinden bei der Entwicklung einer Strategie, die hilft, sich zukunftsfähig auszurichten.

Und es unterstützt Gemeinden dabei, ihre Arbeit in der Kirchengemeinde, in der Region oder im Kirchenkreis an neuen Rahmenbedingungen auszurichten und die Aufgaben, Zuständigkeiten oder Abläufe neu zu regeln.