Hilden : Krankenhäuser auf zweite Welle vorbereitet

Info

Der Kreis Mettmann gab am Sonntag 54 Infizierte bekannt, davon in Erkrath 6, in Haan 2, in Heiligenhaus 7, in Hilden 11, in Langenfeld 7, in Mettmann 2, in Monheim 5, in Ratingen 7, in Velbert 4 und in Wülfrath 3. Insgesamt 1578 Personen gelten als genesen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 83. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) liegt laut Landeszentrum bei 8,2.