Haan : Zwei Personen bei Unfall in Haan schwer verletzt

Haan Bei einem Unfall an der Kreuzung Bismarckstraße/Martin-Luther-Straße sind am Sonntagmittag mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Der Kreuzungsbereich war laut Polizei bis kurz nach 15 Uhr gesperrt.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Bismarckstraße/Martin-Luther-Straße sind am Sonntagmittag mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte ein Autofahrer gegen 13.20 Uhr versucht, nach links in die Martin-Luther-Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar ein von rechts kommendes Fahrzeug, das in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Laut Polizeiangaben kam es zu einem schweren Zusammenstoß, in dessen Folge eine Person ins Haaner Krankenhaus und eine andere ins Hildener Krankenhaus transportiert werden mussten. Eine Auto war demnach mit drei Personen besetzt, das andere ausschließlich mit dem Fahrer. Ob es weitere Schwerverletzte gab, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Beide Fahrzeuge seien allerdings nicht mehr fahrbereit gewesen, hieß es. Ein Abschleppdienst wurde beauftragt und der Kreuzungsbereich bis kurz nach 15 Uhr gesperrt. Den Sachschaden schätzen die Polizeibeamten auf mindestens 12.000 Euro.