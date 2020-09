Arbeitsmarktzahlen für Hilden und Haan : Arbeitslosenquote bleibt im Kreis bei 7,3 Prozent

(-dts) Anders als im August üblich, ist die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr sogar leicht zurückgegangen und bleibt auf dem Niveau von Juli. Das berichtete Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

In der Agentur für Arbeit in Hilden – sie betreut die Menschen in Hilden und Haan – sind aktuell 3187 Menschen arbeitslos, 26 weniger als im Juli, aber 515 mehr als im August 2019. Die Quote vor Ort liegt bei 6,8 Prozent.