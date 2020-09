Statistik der Arbeitsagentur Aachen-Düren für August : Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 6,1 Prozent

Erkelenzer Land Die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus. Im Geschäftsstellenbezirk Erkelenz bleibt die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent.

Die Arbeitslosenquoten für August haben sich im Geschäftsstellenbezirk Erkelenz (zuständig für Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg) mit 6,1 Prozent und im Geschäftsstellenbezirk Heinsberg (zuständig für Wassenberg) mit 5,8 Prozent im Vergleich zu Juli nicht verändert. Nach Einschätzung von Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren, hat die Corona-Pandemie nach wie vor erhebliche Auswirkungen: „Auch wenn in diesem Monat nicht so viele Menschen arbeitslos geworden sind wie in den letzten Monaten, sind aktuell gut 7800 Menschen mehr ohne Beschäftigung als zur selben Zeit im vergangenen Jahr.“