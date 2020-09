Kreuz Hilden : A3 nach Lkw-Brand wieder frei

Die A3 ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands und im Kreuz Hilden eine Großbaustelle. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Nach dem Brand eines Lkw-Aufliegers am 1. September 2020 im Kreuz Hilden war die A3 zeitweise gesperrt. Alle Fahrspuren sind seit 11 Uhr in beiden Fahrtrichtungen wieder frei, so die Autobahnpolizei Düsseldorf.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt