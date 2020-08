Neue Details zum Einsatz am Sonntag : Polizei jagt Einbrecher durch Hilden

Der zweite Täter konnte vor der Polizei fliehen. Foto: dpa/Carsten Rehder

(tobi) Neue Details: Nachdem am Sonntag mehrere Täter in einen Großhandel an der Oststraße eingebrochen waren, konnte die Polizei einen Verdächtigen nach einer Verfolgungsjagd in einem Keller eines Wohnhauses an der Köbener Straße festnehmen.

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen Einbrecher durch halb Hilden gejagt. Einen Verdächtigen konnten sie schnappen, ein weiterer konnte fliehen. Die Beamten haben gerade weitere Details zu dem Vorfall veröffentlicht, über den wir bereits am Sonntag berichtet hatten.

Demnach hat am Sonntag gegen 5.15 Uhr eine automatische Alarmanlage eines Großhandels an der Oststraße ausgelöst. Als die ersten Polizisten vor Ort eintrafen, fuhr ein heller Kleintransporter ohne eingeschaltete Beleuchtung durch einen beschädigten Zaun über das benachbarte Gelände und entfernte sich vom Tatort.

Die Beamten verfolgten daraufhin das Fahrzeug über die Hochdahler Straße. Im Einmündungsbereich zur Straße Nordring hielt das Fahrzeug an. Die Tür ging auf, der Fahrer flüchtete.

Die Polizisten verfolgten den Mann bis zur Köbener Straße, wo sie ihn aus den Augen verloren. Mit Unterstützung eines Hubschraubers fanden sie den Mann kurze Zeit später im Keller einer der Wohnhäuser. Der Verdächtige hatte laut Polizei den Kellerverschlag aufgebrochen und sich dort versteckt.

Die Beamten nahmen den 35-jährigen Belgier wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig fest. Sie stellten den Fluchtwagen, einen Opel Movano, sicher. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnten im Rahmen weiterer Ermittlungen einem Diebstahl an einem Firmenfahrzeug an der Straße Großhülsen in Hilden aus der Nacht zugeordnet werden.

Noch bei der Durchsuchung des Tatfahrzeuges war klar: Es gab einen weiteren Täter. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Großhandel sowie das umliegende Gelände. Dabei setzte die Polizei auch eine Hubschrauber ein. Jedoch ohne Erfolg.

Bei den Ermittlungen im Großhandel stellten die Beamten fest, dass die Männer offenbar in den Verwaltungstrakt eingebrochen waren. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden.

Dem festgenommenen 35-jährigen Belgier wirft die Polizei der versuchten Einbruchdiebstahl, Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung (gestohlenes Kennzeichen am Fluchtwagen) vor. Auch eine Sachbeschädigung an einer Schranke, welche an der Zufahrt zum benachbarten Grundstück des Großhandels angebracht ist, wird dem 35-Jährigen als Tatvorbereitungshandlung angelastet.