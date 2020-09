Bewegung auf dem Arbeitsmarkt : Weniger Personen sind von Kurzarbeit betroffen als angemeldet

Ratingen Im April zeigten coronabedingt knapp 30 Prozent der heimischen Betriebe Kurzarbeit an. Die Arbeitslosenquote ist mit 7,4 Prozent in Ratingen noch immer höher als im Vorjahr.

Viele heimische Unternehmen meldeten ihre Mitarbeiter zur Kurzarbeit an, um die Krise zu überbrücken. Laut Statistik der Arbeitsagentur bezogen allein im April 34.359 Personen in 3.719 Betrieben Kurzarbeitergeld. Bis Ende April hatten 4.486 Betriebe (das entspricht rund 29 Prozent der Unternehmen) im Kreis Mettmann für 65.203 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. „Es ist eine gute Nachricht, dass damit im April nur gut die Hälfte der Beschäftigten, für die Kurzarbeit vorsorglich angezeigt wurde, auch tatsächlich von Kurzarbeit betroffen waren“, so Karl Tymister. Die Unternehmen haben drei Monate Zeit, die Abrechnungslisten über die tatsächlich ausgefallenen Arbeitsstunden einzureichen und damit die Erstattung des Kurzarbeitergeldes zu beantragen.