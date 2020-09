Bürgermeisterwahl in Hilden : Birgit Alkenings: „Gutes Niveau halten und weiter verbessern“

Birgit Alkenings liebt das Backen und lebt mit ihrem Lebensgefährten Gerd Weidmann in einer ehemaligen Schmiede in einem Hinterhof. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die RP hat die vier Bürgermeisterkandidaten gebeten, drei Fotos von Hilden zu machen und zu erklären, warum ihnen das Motiv und das Thema dahinter so wichtig ist. Unsere Reihe „Themen in Bildern“ endet mit Amtsinhaberin Brigit Alkenings, die sich für die SPD zur Wiederwahl stellt.

Birgit Alkenings möchte Bürgermeisterin bleiben. Die 53 Jahre alte SPD-Politikerin setzte sich vor sechs Jahren in der Stichwahl gegen ihre Herausforderin Marion Buschmann von der CDU durch. Davor war sie 20 Jahre Stadtverordnete, zwölf Jahre Fraktionsvorsitzende der SPD. Die vergangenen sechs Jahre als Bürgermeisterin seien für sie eine „sehr spannende und gute Zeit“ gewesen, sagt die Diplom-Chemikerin. Die Verwaltungsspitze sei jetzt ein gutes Team. Deshalb bewerbe sie sich für eine zweite Amtszeit: „Ich will, dass sich in Hilden noch mehr zum Besseren ändert. Die Stadt bewegt sich langsam, aber sie bewegt sich.“ Ihre Bilder hat sie für uns in ihren Worten beschrieben.

Foto 1

„Radfahren ist ein Plus für unsere Stadt: Es ist leise, schützt das Klima, braucht nicht so viel Fläche wie das Auto“, sagt Birgit Alkenings. Foto: Birgit Alkenings

Info Hilden wählt am 13. September Am Sonntag, 13. September, sind 46.591 Hildener aufgerufen, die Kreistags-, Landrats-, Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaten zu wählen. In Hilden kämpfen vier Kandidaten um den Posten des Verwaltungschefs: Birgit Alkenings (SPD), Claus Pommer, Ralf Küppers und Thorsten Klimczak (alle parteilos).

„Viele Bürgerinnen und Bürger in Hilden fahren gerne mit dem Rad, wie der hohe Anteil der Fahrradfahrten am Verkehrsaufkommen zeigt. Fahrradfahren soll komfortabel und sicher sein. Es gibt bereits viele Angebote, und ich möchte es weiter fördern. Radfahren ist ein Plus für unsere Stadt: Es ist leise, schützt das Klima, braucht nicht so viel (versiegelte) Fläche wie das Auto. Außerdem ist man in Hilden mit dem Rad oft schneller als mit dem Auto, weil man den direkten Weg nutzen kann: Einbahnstraßen sind für Fahrradfahrer in Gegenrichtung freigegeben, es werden zusätzliche Fahrradstraßen eingerichtet, und es gibt an ganz vielen Stellen im Stadtgebiet (Grün-)Wege nur für Radfahrer und Fußgänger. Das Foto zeigt den Weg zwischen Otto-Hahn-Str. und Im Hülsenfeld. Er ist ein Teil der Wege-Verbindung im Hildener Westen, auf der man parallel zu Düsseldorfer Str. bzw. Hülsenstr. nach Benrath fahren kann. Solche Routen gibt es in allen Stadtteilen; diese Verbindungen abseits der Hauptverkehrsstraßen schätze ich zum Fahrradfahren sehr.“

Foto 2

„In Hilden gibt es vielfältige Angebote u.a. in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung, Betreuung, Freizeit, Handel.“ Foto: Birgit Alkenings

„Hilden ist eine Stadt der kurzen Wege. Es gibt vielfältige Angebote u.a. in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung, Betreuung, Freizeit, Handel. Als Beispiel dafür habe ich unsere Stadtbücherei ausgesucht. Sie ist nicht nur Bibliothek des Jahres 2016 geworden und eine der vielen tollen städtischen Kultureinrichtungen. Natürlich kann man dort Bücher lesen und ausleihen. Sie ist ein Treffpunkt für viele Menschen. Sie bietet interkulturelle und digitale Angebote und solche für Familien, für Kinder, für Senioren – für Bildung und Freizeit. Unsere Kitas und Schulen arbeiten eng mit der Bücherei zusammen. Für diese Themen stehe ich. Auf dem Foto ist auch der Wochenmarkt zu sehen. Er steht symbolisch für das gute Einkaufsangebot und die mehrfach ausgezeichnete attraktive Innenstadt. Diese gute Entwicklung war ein langer Prozess. Ich setze mich dafür ein, dass das gute Niveau gehalten und weiter verbessert wird. Ungewöhnlich für eine Bibliothek, für das Hildener Leben aber nicht: in der Bücherei gibt es ehrenamtliche Angebote. Z.B. den Reparaturtreff: Er hilft, defekte Gegenstände zu reparieren, damit sie nicht weggeworfen werden müssen. Und die Lernpaten, eine große Gruppe Engagierter, die Kinder beim Lernen unterstützen. Mir liegt die Unterstützung des Ehrenamts sehr am Herzen. Lassen Sie uns gemeinsam auch in den nächsten Jahren dafür sorgen, die Menschen in Hilden miteinander zu verbinden, unabhängig von Alter, Herkunft und Einkommen.“

Foto 3

„Wir brauchen wir mehr familiengerechten, barrierefreien und zukunftsorientierten Wohnungsbau, den Normalverdiener bezahlen können.“ Foto: Birgit Alkenings