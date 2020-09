Verein beschließt Auflösung : Herber Verlust für Hildens Kulturlandschaft

Hilden Drei Jahre nach dem viel zu frühen Tod von Gründer Peter Brack haben die verbliebenen Mitglieder die Auflösung des Vereins Nostromo Livesoundz beschlossen. Sie hatten vor allem Kabarettabende und Konzerte im Area 51 veranstaltet. Ein herber Verlust für Hildens Kulturszene.

Die Hildener Kulturlandschaft verliert einen wichtigen Akteur in der Konzert- und Kabarettszene. Die Vereinsmitglieder von „Nostrodomo Livesoundz“ haben die Auflösung beschlossen. In diesem Jahr soll der Verein abgewickelt werden. „In den letzten Jahren blieben bei unseren Veranstaltungen nach und nach immer mehr Zuschauer aus, und nun mussten wir durch die Corona-Krise weitere Veranstaltungen absagen“, erklärt Vorsitzende Kim Jäger. Nach vier Jahren gingen nun die finanziellen Mittel zur Neige. Auf Facebook hat der Vorstand nun eine Erklärung veröffentlicht. Nostromo hat jedes Jahr mehrere Rock-, Punk- und Metal-Konzerte in Area 51 veranstaltet, außerdem viele Kabarettabende. Die Mitglieder hatten sich eher der Subkultur verschrieben.