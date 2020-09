Agentur für Arbeit Krefeld : 14.414 Menschen in Krefeld ohne Job

Krefeld Die Arbeitslosenquote steigt weiter an und beträgt im Monat August 11,8 Prozent. Aktuell sind noch 867 Jugendliche auf der Suche und 1.006 Ausbildungsstellen sind noch nicht besetzt.

Insgesamt waren in Krefeld und im Kreis Viersen im August 25.063 Männer und Frauen arbeitslos. Davon werden 9.323 Betroffene durch die Agentur für Arbeit Krefeld betreut (das sind 2.620 mehr als im Vorjahr), 15.740 Personen (937 mehr als im Vorjahr) sind in Betreuung der Jobcenter in Krefeld und im Kreis Viersen. Die Arbeitslosenquote liegt in der Stadt Krefeld mit 14.414 Menschen ohne Arbeit bei 11,8 Prozent (11,7 % im Vormonat, 10,4 % im August 2019). „Wir verzeichnen aktuell 201 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Die Dynamik des Anstiegs ist also weiter abgeflacht, die Steigerung im Vorjahr war in etwa gleich stark. Es ist positiv, dass wir aktuell den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Beginn der Krise im März haben. Des weiteren steigt die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen weiter kontinuierlich an, die Nachfrage bei den Arbeitgebern ist also da“, äußert sich Markus Daub, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Krefeld, über die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Der Zugang an 41 Anzeigen zur Kurzarbeit mit 205 Personen im August lag deutlich unter den Zahlen aus den Vormonaten (Juli: 80 Anzeigen mit 1.187 Personen; Juni: 133 Anzeigen mit 2.604 Personen; Mai: 418 Anzeigen mit 6.308 Personen; April: 3.827 Anzeigen mit 50.885 Personen).