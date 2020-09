Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahlen bleiben auf niedrigem Niveau

Kreis Mettmann 49 Infizierte, 6 weniger als am Montag, meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Als genesen gelten inzwischen 1587 Personen (+9).

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 49 Infizierte (-6). Davon leben in Erkrath 5 (-1), in Haan 2, in Heiligenhaus 2 (-5), in Hilden 11, in Langenfeld 5 (-2), in Mettmann 2, in Monheim 5, in Ratingen 9 (+2), in Velbert 5 und in Wülfrath 3.