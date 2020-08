Haan : In Unterhaan bleibt noch einiges zu tun

Haan Bei Kindergarten-Angeboten und Verkehrsverbindungen kann der gut vernetzte Stadtteil punkten. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.

FDP-Fraktionschef Michael Ruppert hat durchaus recht, wenn er behauptet: „Es fällt nicht schwer, das hohe Lied von Unterhaan zu singen.“ Dann führt er weiter aus: Über Busse, Bahn und Autobahn gut vernetzt; sogar (allerdings ausbaufähige) Radwege gibt es. Das Angebot an Kitas ist fast noch vielfältiger als der Einzelhandel: Kaum irgendwo gibt es ein so großes auf so kleinem Raum, besonders nach der bevorstehenden Fertigstellung am Erikaweg und der „Zweitnutzung“ an der Bachstraße.