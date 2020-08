Förderung : TSV Gruiten fängt bei Sportheim-Bau wieder neu an

TSV Gruiten fängt bei Sportheim-Bau wieder neu an

Haan Der Verein kommt mit den vom Stadtrat zugewiesenen Beratungskostenhilfe hinten und vorne nicht aus. 20.000 Euro stehen zur Verfügung – das billigste Angebot liegt aber schon bei mehr als 67.000 Euro.

Für 2,4 Millionen Euro soll der TSV Gruiten sein neues Sportheim bauen – diese Summe hatte der Haaner Stadtrat dem Verein im Oktober 2019 zugestanden. Zusätzlich sollten 20.000 Euro für „fachanwaltliche Beratung zu den Ausschreibungsverfahren“ verwendet werden. Was einige damals schon argwöhnten, ist jetzt traurige Gewissheit. Das Geld reicht hinten und vorne nicht aus. Eine Markterkundung des TSV, der verschiedene unter anderem von der Stadt empfohlene Fachanwälte anschrieb, brachte als günstigstes Ergebnis eine Summe von mehr als 67.000 Euro. Das teuerste Angebot lag gar bei mehr als 110.000 Euro. Viele Anwälte lehnten gleich komplett ab. Jetzt hat der Vorstand einen neuen Antrag auf Erhöhung der entsprechenden Kostensätze an die im Rat vertretenen Parteien gestellt. Eine Summe von 80.000 Euro, wie sie die SPD seinerzeit gefordert hatte, sieht man beim TSV als realistisch an, „da wir jetzt wieder durch ein monatelanges Verfahren müssen und die Preise vermutlich nicht günstiger werden“.