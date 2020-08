Es fällt nicht schwer, das hohe Lied von Unterhaan zu singen: Über Busse, Bahn und Autobahn gut vernetzt; sogar (allerdings ausbaufähige) Radwege gibt es. Das Angebot an Kitas ist fast noch vielfältiger als der Einzelhandel: Kaum irgendwo gibt es ein so großes auf so kleinem Raum, besonders nach der bevorstehenden Fertigstellung am Erikaweg und der „Zweitnutzung“ an der Bachstr. Dort war im Zusammenhang mit dem Neubau immer auch von Wohnbau die Rede. Der muss sich aber eng am Gartenstadt-Charakter orientieren, um die „grüne Lunge“ nicht zu beeinträchtigen, die sich vom Sandbach in die Hildener Heide zieht. Was noch im nächsten Rat zu planen ist? Die GGS Steinkulle, deren Neubau und/oder Sanierung dann auf die Agenda gehört.