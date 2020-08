Kommunalwahl in Haan : Alte Flaniermeile und ein neues Rathaus

Haan Vom Park Ville d’Eu bis zum Haaner Sommer: Die Innenstadt hat viel zu bieten. Doch sie wird in den kommenden Monaten gründlich umgekrempelt.

Der wohl wichtigste Bestandteil des Konzepts dürfte der Bau eines neuen Rathauses sein. Zehn Entwürfe sind zum Architektenwettbewerb eingereicht worden. Erst vor einigen Tagen wurde der Siegerentwurf gekürt: Das Berliner Planungsbüro Hascher Jehle Design gewann. Sein Entwurf scheint das wichtige Kriterium der „Einbindung in die stadträumliche Situation“ am besten gelöst zu haben. Offen und einladend fügt es sich in die bereits bestehenden Häuser am Neuen Markt ein. Zudem vermittelt der stufenförmige Bau zum Schillerpark hin eine gewisse optische Leichtigkeit. Es könne von einem Gleichklang mit dem Schillerpark gesprochen werden, meinte Architekt Wienstroer. Jetzt kann die eigentliche Planung beginnen. Bürgermeisterin Bettina Warnecke hofft auf eine Fertigstellung in drei bis vier Jahren.