Aktuelle Übersicht : An diesen Schulen und Kitas in Duisburg gibt es Corona-Fälle

An diesen Schulen und Kitas in Duisburg gibt es Corona-Fälle

Duisburg Das Coronavirus hat die Stadt Duisburg fest im Griff. Betroffen davon sind auch einige Schulen und Kitas. In unserer Übersicht erfahren Sie stets aktuell, an welchen Einrichtungen es Corona-Fälle gibt.

Betroffen sind sowohl Lehrer als auch Schüler. Da an allen Schulen die Hygieneregeln eingehalten würden, wurde außer für die Infizierten selbst keine Quarantäne angeordnet, so die Stadt Duisburg. Der Betrieb kann somit an allen Schulen weitergehen.

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 2.368 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 26. August, 20 Uhr). 65 Personen sind verstorben. 2180 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 123 Infizierte in der Stadt gibt. Insgesamt wurden 37.790 Corona-Tests durchgeführt.