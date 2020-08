Innenstadt Haan : Seniorenbeirat wünscht eine öffentliche Toilette

Haan Als Standort wird der untere Neue Markt vorgeschlagen. Die Verwaltung soll das Thema bis zur Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 24. September prüfen und Fragen klären.

Der Seniorenbeirat der Stadt Haan hat die Verwaltung gebeten, die Frage zu prüfen, ob am unteren Neuen Markt eine öffentliche Toilette (unisex – für Frauen und Männer) oder ein geeigneter Toilettenwagen aufgestellt werden könnte. Beiratsvorsitzender Karlo Sattler hatte den Antrag für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 17. September gestellt, hat inzwischen aber erfahren, dass über das Ansinnen zuständigkeitshalber im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus gesprochen werden soll.

Mit Lockerung des Lockdows seien dann einige der Netten Toiletten zwar wieder zugänglich gewesen, andere, insbesondere in den Senioreneinrichtungen, seien bis heute unzugänglich. Bei anderen habe der Seniorenbeirat zwischenzeitlich erreichen können, dass sie wenigstens auf Anfrage wieder zugänglich sind, so zum Beispiel in der Sparkasse, im Rathaus oder in der Stadtbücherei.