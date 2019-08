Halbjahresprogramm : Geschichtsverein widmet sich der Hexenverfolgung

Haan Das neue Halbjahresprogramm umfasst jede Menge Highlights. Schwerpunktthema das Wirtschaftswunder.

Zu diesem Thema wird der pensionierte Richter Karl-Heinz Selbach am 14. August in der Stadtbücherei einen Vortrag halten. Ganz seinem ehemaligen Beruf entsprechend setzt der Referent die Schwerpunkte: Dämonenglaube allgemein, Rechtsgrundlagen und Geschichte der Prozesse.

Am 11. September untersucht der Haaner Historiker Axel Meyer in der Gaststätte Zum Dom, Walderstraße 1, die Bedingungen und Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs in der frühen BRD und betrachtet dabei auch die konkrete Entwicklung in Haan.