Kostenpflichtiger Inhalt: Klinik-Schließungen in Düsseldorf und Duisburg : Vier Stunden warten mit einem kranken Tier

Tierarzt Peter Engelhardt behandelt in der Tierklinik Neandertal einen Hund. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Einrichtungen wie die Klinik Neandertal in Haan sind überlastet, zum Teil werden dort 100 Tiere am Tag behandelt. Hintergrund sind zunehmende Schließungen in NRW. Zuletzt machten zwei bekannte Kliniken dicht.