Haan : Haaner Frauen-Union plant zahlreiche Aktionen

Die Haaner Frauen-Union gibt es seit 2017. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Unterschiedlicher könnten die Programmpunkte kaum sein, die die Frauen-Union Haan in den ersten zwei Jahren ihres Bestehens organisierte. Die Bandbreite reicht von Boule-Turnieren im Park Ville d´Eu über Veranstaltungen zum Thema Kita-Plätze bis hin zu Vorträgen von Renten- und Steuerexperten.

Von Alexander Riedel

„Wir wollen sichtbar sein“, bekräftigt die Vorsitzende Brigitte Heuser.

Rund 80 Mitglieder hat die Vereinigung unter dem Dach der CDU inzwischen. Sie treffen sich an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße 43. Ein paar jüngere Mitglieder mehr dürften nach dem Willen des Vorstands schon hinzukommen. „Wir freuen uns auch über projektbezogene Unterstützerinnen und suchen für unser Programm Sponsoren“, betont Heuser.

Unter dem Motto „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen!“ will sich die Vereinigung für die Belange der Frauen in Haan einsetzen. Was nicht heißt, dass ihre Aktionen und Projekte nur das weibliche Geschlecht ansprechen: So richtete die Gruppe im Mai im Golfclub Düsseltal eine Feier zu 70 Jahren Grundgesetz aus. Mit dabei waren unter anderem die nordrhein-westfälische Heimat- und Bauministerin Ina Scharrenbach und Landrat Thomas Hendele (beide CDU). Letzterer bedauerte, dass es im Kreis nicht mehr Veranstaltungen zum Geburtstag des Grundgesetzes gegeben habe.