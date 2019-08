Hilden/Haan : Starthilfe für i-Dötzchen

Hilden/Haan Der Hildener Kinderschutzbund stattet bedürftige Kinder mit Tornistern aus. In Haan gibt es bei der Kleiderkammer günstige Schultaschen.

Bei Müller an der Mittelstraße in Hilden gibt es jede Menge Rucksäcke, auf denen Monster, Elfen, Saurier oder Einhörner prangen. Die günstigsten sind für gut 100 Euro zu haben, aber die meisten kosten um die 200 Euro, obwohl sie zum Teil bereits heruntergesetzt sind. Bei Woolworth gab es bei unserer Stippvisite nur noch einen Ranzen für 60 Euro, der ursprünglich 150 gekostet hat. Bei Thalia ist man spät dran, dort sind noch gar nicht alle Modelle eingetroffen. Auch hier sind durchschnittlich 200 Euro fällig. Das Schreibwarengeschäft Kunze und Schneider in der Bismarckpassage bietet gar keine Ranzen mehr an: „Die Leute lassen sich hier nur beraten und kaufen dann im Internet, weil die ihnen hier zu teuer sind“, gibt eine junge Verkäuferin offen zu.