Wohnungsbau in Haan : SPD will Vorkaufsrecht der Stadt Haan bei Grundstücken

SPD will Vorkaufsrecht der Stadt Haan bei Grundstücken

Wohnungsbau in Haan

Haan Um bezahlbare Flächen für den Wohnungsbau und das Gewerbe zu sichern, soll die Stadt Haan künftig ein Vorkaufsrecht beim Grundstückskauf erhalten und nutzen.

Die entsprechende Satzung für ein allgemeines und besonderes Vorkaufsrecht gemäß Baugesetzbuch soll in den kommenden Wochen erarbeitet und der Entwurf dann den politischen Fachausschüssen vorgelegt werden. Dies hat die SPD jetzt beantragt.

Die allgemeine Spekulationsentwicklung mit Boden, bei der der Ankauf von Flächen nur auf Preissteigerungen ausgerichtet sei, wirke sich negativ auf die späteren Nutzungen aus und verhindere so bezahlbare Preise sowohl für eine Eigentumsbildung als auch für Mieten, heißt es in der Begründung. Außerdem führe sie zu einer Verdrängung von Gewerbe, insbesondere der handwerks- und produktionsgeprägten Branchen und stehe damit dem stadtentwicklungspolitischen Ziel der gemischt genutzten Stadt entgegen.

Der Wirtschaftsförderungsausschuss hatte das Thema am Mittwoch zwar noch kurzfristig auf die Tagesordnung genommen, verschob es aus Zuständigkeitsgründen allerdings in die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau am 8. März.