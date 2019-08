Haan : Bergische Symphoniker geben Open-Air-Konzert

Besucher sollen es sich am 8. September zum Musikgenuss auf dem Karl-August-Jung-Platz gemütlich machen.

Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr wieder ein Open Air Orchesterkonzert auf dem Karl-August-Jung Platz geben. Dafür konnte die Städtische Kulturarbeit Haan die Bergischen Symphoniker gewinnen. Doch das Orchester wird nicht alleine kommen. Es bringt die junge Mezzosopranistin Anna Werle mit, die einige gesangliche Glanzpunkte setzen wird.

So dürfen sich Zuhörer beispielsweise auf bekannte Lieder, wie „Don’t cry for me Argentina“ aus Evita freuen. Anna Werle studierte in Berlin bei Robert Gambill und besuchte Meisterklassen unter anderem bei Monserrat Caballé und Grace Bumbry. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Anna Werle freischaffend tätig und gastierte bereits an namhaften Opernhäusern, wie der Oper Halle, am Staatstheater Mainz, Teatro communale Bolzano oder dem Landestheater Detmold.