Der Betriebshof der Stadt Haan hat einen Spezialsauger angeschafft, mit dem sich die Nester der Eichenprozessionsspinner umweltfreundlich entfernen lassen. Das Gerät wird künftig an Straßen und in Parkanlagen eingesetzt, in Waldbereichen nur dann, wenn sie in direkter Nähe zu Rast- oder Spielplätzen liegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)