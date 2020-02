Wetter : Familienumzug in Haan abgesagt

Haan Wegen des Sturms wurde der Zug in Haan an diesem Sonntag abgesagt. Das hat die Feuerwehr bestätigt.

Der Familienumzug in der Haaner Innenstadt ist abgesagt. Das hat die Feuerwehr gerade bestätigt. Grund sind die Sturmböen, die immer stärker werden. Eigentlich hätte sich der Tulpensonntagszug um 14.11 Uhr in Bewegung setzen sollen. „Das ist allerdings zu gefährlich für die Besucher“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Entscheidung fiel gegen 10.15 Uhr.

Die Meteorologen erwarten am Sonntag Böen zwischen 75 und 85 km/h, was Windstärke 9 entspricht. Besonders kräftige Böen werde es in der Region rund um Aachen und im Bergland geben, sagte ein Meteorologe. Dazu regnet es heftig und fast pausenlos. 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werde es in vielen Regionen geben. Am Rosenmontag soll der Wind dann deutlich abflauen.