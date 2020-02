Haan : Brücken-Neubau startet wohl erst 2024

Haan Straßen.NRW kann derzeit keine Angaben machen, wann das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein wird.

Im September vergangenen Jahres hatte der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) die Brücke über die Eisenbahngleise an der Millrather Straße in Gruiten noch genauestens auf Risse kontrolliert. Die Brückenprüfarbeiten sind alle sechs Jahre vorgeschrieben, erweisen sich jetzt aber im Nachgang noch als besonders sinnvoll: Entgegen früheren Prognosen muss das Bauwerk voraussichtlich noch deutlich länger halten als gedacht, weil sich der geplante Neubau offenbar massiv verzögert.

Im Jahr 2018 gab Straßen.NRW den zeitlichen Ablauf so an, dass mit einem Baubeginn im Jahr 2020 und der Verkehrsfreigabe 2024 zu rechnen sei. Auf Nachfrage der RP-Redaktion sieht das nun allerdings anders aus: „Die Planung wurde 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach dem Termin der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden noch kleinere Änderungen an der Planung vorgenommen. Das Planfeststellungsverfahren wurde bereits eingeleitet, und es wird auf die Offenlage der Unterlagen gewartet“, sagte ein Vertreter aus der Planungsabteilung des zuständigen Landesbetriebes in Mönchengladbach.