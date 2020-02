Haan : ADFC bietet Expeditionen durch die Heimat mit dem Rad

Der ADFC Haan bietet Touren für „Seh-Fahrer“ und für sportliche Radler an. Foto: dpa/Jens Büttner

Haan Das neue Tourenprogramm wird am Dienstag, 3. März 2020, um 19.30 in der Gaststätte Friedrichstuben (Friedrichstraße 20) vorgestellt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Haan hat für 2020 wieder ein umfangreiches Programm mit geführten Radtouren erstellt. Es wird beim Radlertreff am Dienstag, 3. März 2020, um 19.30 in der Gaststätte Friedrichstuben (Friedrichstraße 20) in Haan vorgestellt. Alle Interessierten, auch Nichtmitglieder, sind dazu eingeladen. Dort kann man sich auch über aktuelle Themen rund um das Radfahren in Haan auszutauschen.

Das Programm reicht von leichten Ausflügen in das Haaner Umland bis hin zu sehr anspruchsvollen Touren quer durch das Bergische Land, das bekanntermaßen zahlreiche Steigungen aufweist. Regelmäßig finden auch freitags nachmittags kürzere Touren zusammen mit dem Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ statt. Höhepunkte der Saison bilden die Aktionen zur Saisoneröffnung des Panorama-Radwegs am 26. April sowie die Teilnahme an der NRW-Sternfahrt nach Düsseldorf am 3. Mai.

Mountainbiker kommen im Rahmen der MTB-Trailtouren wieder auf ihre Kosten. Dabei werden fahrtechnisch anspruchsvolle Strecken Richtung Erkrath und Wupper erkundet.

Das Touren-Programm startet bereits am Sonntag, 15. März, um 10 mit einer Tour in den Düsseldorfer Osten über den Römerweg Richtung Gerresheim.