Bürgerinitiative : Initiative gegen Straßenbaubeiträge

Die Neustraße soll noch 2020 saniert werden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Neue Organisation setzt sich zuerst für Bürger an der Neustraße ein.

In Haan hat sich die „Bürgerinitiative Straßenbaubeiträge“ (BIS) gegründet. Sie setzt sich für die Anwohner aller sanierungsbedürftigen Straßen in der Gartenstadt ein und kämpft gegen die Straßenbaubeiträge, zu denen Anlieger bei der Abrechnung von Ausbauten oft herangezogen werden. Vielfach sind dann fünfstellige Beträge fällig. Als erstes will die BIS für die Anwohner der Neustraße eintreten, deren erstmaliger Ausbau noch in diesem Jahr beginnen soll. „Eine öffentlich zugängliche Straße muss aus dem Steueraufkommen finanziert werden!“, betont Dr. Helmut Weber. Der Arbeitsmediziner ist der Sprecher der neuen Initiative und hat sich in der Vergangenheit nicht nur beim Nichtraucherschutz als streitbar gezeigt.

Die Gruppe will nicht nur auf die Haaner Kommunalpolitik und Verwaltung einwirken, damit die Problematik im Interesse der betroffenen Grundstückseigentümer im Rahmen der bestehenden landesrechtlichen Vorschriften bestmöglich gehandhabt und einvernehmlich geregelt wird. Als Begründung für diese Beiträge wird der Wertzuwachs der Grundstücke angeführt. Die BIS hält diese politische Argumentation für willkürlich. Der Wert der Grundstücke wird vom jeweiligen Gutachterausschuss ermittelt (s. www.boris.nrw.de). Dabei findet der Zustand einer Straße keine Berücksichtigung bei der Wertermittlung der Grundstücke.

Kritisiert wird, dass eine Ratsmehrheit die Sanierung von Straßen zu Lasten der Betroffenen jahrelang verschleppte, was die Kosten in die Höhe getrieben hat. Alleine zwischen 2005 und heute sind die Kosten für die Neustraße um über 100 Prozent gestiegen – von geschätzt 140.000 Euro auf geschätzt 285.000 Euro. „Die BIS stellt sich die Frage, ob die Verschleppung sogar Absicht war, um eine Rundumsanierung mit einer erheblichen Kostenbeteiligung der Anlieger in der Neustraße vornehmen zu können“, erklärt Weber. Die Straßenbaumaßnahme in der Neustraße wird von der Stadt als „erstmalig hergestellt“ deklariert. Dies würde zu einer Beteiligung der Anwohner von 90 Prozent der Kosten führen, falls keine Änderung der Einstufung als Sanierungsfall erfolgt.