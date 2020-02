Haan : GAL Haan geht mit Schwung ins Kommunalwahl-Jahr

Jochen Sack ist Vorsitzender der Grün-Alternativen Liste Haan. Foto: GAL

Haan Die Grün Alternative Liste (GAL) Haan hat ihren Vorstand neu gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Jochen Sack. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Tabea Haberpursch.

Elke Zerhusen-Elker arbeitet als Schriftführerin im Vorstand und Andreas Rehm ist Kassenführer. Alle Vorstandsmitglieder seien einstimmig gewählt worden, teilte Jochen Sack mit.

Nicht nur thematisch, sondern auch personell erfahre die kommunalpolitische Arbeit der GAL zurzeit einen starken Rückenwind. „So kann sie sich seit einigen Monaten über einen Zuwachs an aktiven Mitgliedern freuen“, so der Vorsitzende. Aus diesem Kreis konnten in den vergangenen Wochen bereits vier neue sachkundige Bürger und Bürgerinnen für die verschiedenen Fachausschüsse des Rates benannt werden.

In mehreren Arbeitsgruppen – unterstützt von engagierten Haaner Bürgern – arbeitet die GAL seit Anfang des Jahres an ihrem Programm für die am 13. September anstehenden Kommunalwahlen. In dem Arbeitskreis werden zentrale Positionen grün-alternativer Politik für Haan formuliert. Das Programm und die Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste werden auf der nächsten Mitgliederversammlung im Mai 2020 beschlossen, kündigte der Vorsitzende an.