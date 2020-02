Sturm Sabine : Orkan Sabine wirft in Hilden und Haan Bäume um

Hilden Auch am Montag hat Orkantief Sabine für Einsätze der Feuerwehren in Hilden und Haan gesorgt. Der Sturm hatte in der Nacht seine Spitze, blieb in unserer Region aber weit hinter den Befürchtungen der Meteorologen.

Sturm Sabine hat Hilden und Haan in der Nacht zu Montag weitgehend verschont. Die Feuerwehren mussten deutlich seltener als befürchtet ausrücken. Nach aktuellem Stand kam es nur vereinzelt zu Sachschäden, Verletzte sind bislang glücklicherweise nicht zu beklagen. „Wir sind erleichtert“, sagt Hildens Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer am Montagvormittag. „Wir hatten uns auf deutlich mehr eingestellt“, erklärt der stellvertretende Leiter der Haaner Feuerwehr Mirko Braunheim.

Die Feuerwehren hatten in beiden Städten vorgesorgt: In Hilden verstärkten rund 50 ehrenamtliche Kräfte die hauptamtliche Wehr, in Haan waren es 20. Am Sonntagmittag zogen die ersten etwas heftigeren Sturmböen durch die Region. In Haan entwurzelten sie gegen 13.50 Uhr an der Borsigstraße einen etwa zehn Meter hohen Baum, der auf einen Stromverteiler stürzte. In Hilden drohten drei Fichten auf die Grünstraße zu fallen. Kurze Zeit später rückten die Haaner Einsatzkräfte wegen eines umgestürzten Baumes erneut an die Borsigstraße aus, um 16.48 Uhr meldeten Anwohner einen entwurzelten Baum auf der Kalkstraße in Gruiten.

Info Es bleibt erst einmal ungemütlich Höchstens sieben Grad, immer wieder Regen, kaum Sonne – so lauten die Wetteraussichten für diese Woche. Am Samstag soll es etwas wärmer und sonniger werden, am Sonntag regnet es aber schon wieder.

In Hilden und Haan sagten einige Organisatoren vorsorglich ihre Veranstaltungen ab. So fielen beispielsweise das Kinderspektakel der Närrischen Zelle in Haan und der „Open Sunday“, ein Spielplatz unter dem Dach der Sporthalle an der Beethovenstraße, in Hilden aus.

In der Itterstadt blieb es bis 19.47 Uhr am Sonntag ruhig. Dann krachte eine Birke unter der Last des Sturmes in Höhe Weidenweg auf die Richrather Straße und beschädigte ein geparktes Auto. Die Feuerwehr sägte den Baum klein. Während des Einsatzes blieb die Richrather Straße in beide Richtungen gesperrt, Autofahrer mussten Umleitungen nehmen.

„Um 23.30 Uhr hatte sich die Wetterlage beruhigt, und es war klar, dass die Sturmfront nicht über den Kreis Mettmann hinwegzieht“, erklärt Hans-Peter Kremer. Die ehrenamtlichen Kräfte, die bis dahin ihre Freizeit für mögliche Einsätze in Hilden geopfert hatten, konnten nach Hause gehen (in Haan eine halbe Stunde später). Den kurzen Einsatz gegen 1 Uhr nachts, als im Grünwald ein kleiner Baum umgefallen war, absolvierte die hauptamtliche Wache routiniert alleine (Kremer: „Die Kollegen waren neun Minuten vor Ort.“).

Am Montagmorgen zog dann ein Gewitter über Hilden und Haan hinweg, das von starken Windböen begleitet wurde. Am Druckerweg in Hilden kippte noch ein Baum auf die Straße.

Am Montag fiel der Unterricht an vielen Schulen in Hilden und Haan aus. Kinder, die nicht zu Hause bleiben konnten, wurden in Notgruppen betreut. Die Awo-Kindergärten hatten Eltern am Sonntag aufgerufen, ihre Kinder am Montag zu Hause zu lassen.

Wer am Montag auf die Bahn angewiesen war, musste geduldig sein: Die Strecken wurden erst nach Kontrollfahrten wieder freigegeben – doch die konnten erst in der Dämmerung durchgeführt werden. Auf den Straßen im Kreis Mettmann und auf den Autobahnen in der Region kam es durch den Sturm zu keinen nennenswerten Behinderungen. Allerdings kippten einige Bäume entlang des Unterbacher Sees auf die Rothenbergstraße zwischen Hilden und Düsseldorf. Bis Montagmittag sollen die Aufräumarbeiten noch dauern, dann kann die Straße wieder freigegeben werden.