Altweiber : In Haan regiert jetzt König Karneval

Schlagersänger Rüdiger Schima (re.) hat am Donnerstag Hans Ulrich Engels geheiratet. Die Möhnen hatten sich völlig unabhängig davon zufällig Brautkleider als Kostüme ausgesucht – ein bemerkenswerter Zufall. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan 40 Frauen in Brautkleidern haben das Rathaus gestürmt – und dabei die Hochzeit von Sänger Rüdiger Schima unvergesslich gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundel Seibel

Sie hatten sich für ihren besonderen Tag den 20. 02. 2020 ausgesucht – und dabei nicht bedacht, dass auch Altweiber ist. Die Lebensgemeinschaft von Schlagersänger Rüdiger Schima und Hans Ulrich Engels geht zurück auf das Jahr 1998. Die eingetragene Partnergemeinschaft wurde im Jahr 2015 dokumentiert, ebenfalls im Haaner Rathaus. Und nun die Hochzeit – mit einer närrischen Überraschung.

Schlagersänger Rüdiger Schima und der Zahntechnikermeister Uli Engels vermittelten bei der Trauzeremonie so viel Harmonie, dass die Hochzeitsgesellschaft sichtlich gerührt war. Dass an diesem Hochzeitstag auch Altweiber ist, an dem das Haaner Rathaus von den Möhnen gestürmt wird, hatte das Brautpaar beim Aufgebot nicht bedacht. Tatsächlich aber entpuppte sich die Termin-Überschneidung von festlichem Anlass sowie übermütigem Karnevalsbrauchtum zu einer fröhlichen und ausgelassenen Veranstaltung, die das Rathaus so wohl noch nicht erlebt hat. Die Möhnen hatten sich allesamt als Bräute verkleidet. Koinzidenz ohne Absprache, aber mit großem Showeffekt.

In Brautkleidern stürmen 40 Frauen am Donnerstag das Rathaus in Haan. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Nach der Trauung warteten vor der Tür nicht nur Bürgermeisterin Bettina Warnecke und ihre zwei Stellvertreter, sondern auch noch Frank Intveen und seine Frau mit einem antiken Leierkasten. Ein Hochzeitsgeschenk hatte sich Rüdiger Schima gemacht. Seine neue CD „Besame mi amor“ erschien tatsächlich an seinem Hochzeitstag. Die traditionelle Schlüsselübergabe des Rathauses von Bürgermeisterin Warnecke an die „alten Weiber“ geriet bei der Hochzeit fast zur Nebensächlichkeit.

Carola feiert beim traditionellen Pfarrkarneval im Bürgersaal Gruiten ausgelassen mit. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Zurück zu König Karneval: Auch in Haan regieren seit Donnerstag die Narren. Um 11.11 Uhr stürmten die Möhnen das Rathaus und rissen die Macht mit närrischer Gewalt an sich. Getanzt und geschwoft wurde im freigeräumten Rathaussaal, dass die Wände zitterten. Bürgermeisterin Biene Bettina Warnecke und ihre Stellvertreter in Fräcken in Bienenoptik feierten zünftig mit.

Die Awo-Band sorgt bei der Karnevalsfeier im Treff für Jung und Alt ordentlich für Stimmung. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Parallel dazu rockten die Gruitener „Weiber“ ihren traditionellen Frauen-Pfarrkarneval im Bürgersaal. Tatsächlich hatte das Team von zahllosen Ehrenamtlichen rund um Frauke Heiden-Ziegert für diese Veranstaltung 114 Karten zu je 15 Euro verkauft. Dafür gab es ein karnevalistisches Programm, das sich sehen lassen konnte. In die Bütt gingen die Frauen der katholischen Gemeinde St. Chrysanthus und Daria und St. Nikolaus. Die Profimusiker Melanie Arnold und Thomas Huesges heizten den Damen so richtig ein. Da blieb keine Möhne auf dem Stuhl. Es wurde getanzt, gesungen, geschunkelt.

Das Rathaus wird von den Möhnen mit Luftschlangen geschmückt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Fantasievoll verkleidet waren alle. Auch Carola Ferrai war mit von der Partie. Einst in Gruiten geboren, wohnt sie schon seit 48 Jahren in Gräfrath. Aber wenn es was zu feiern gibt, dann ist sie im Dorf dabei. Leider war es die Wasserflasche, an der sie sich an diesem Tag festhalten musste. Ein bemerkenswerter Büttenvortrag stammte aus der Feder von Barbara Mazal. Als Bauer verkleidet begeisterte sie die Gruitenerinnen mit ihren eindeutigen Aufklärungen zum Thema Ehe und verwandten Themen. In einer Programmpause wurden die jecken Frauen ausgiebig verpflegt. Zu trinken gab es sowieso genug.