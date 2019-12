Stadtfinanzen in Grevenbroich : Millionen-Defizit im Etatplan 2020 steigt

Info

Grevenbroich befindet sich als Kommune in der Haushaltssicherung. Die Stadt muss sich ihreJahresplanung absegnen lassen und will dieses Joch bis 2024 abstreifen. Die jetzt fälligen Mehrausgaben von sechs Millionen Euro können aus dem Eigenkapital bezahlt werden. Dank Einzahlungen in den zurückliegenden Jahren hat Grevenbroich auch danach noch Geld auf der hohen Kante. Unklar ist, wie sich die Stadtfinanzen im Fall einer Krise entwickeln.