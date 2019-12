Adventskalender im Rhein-Kreis Neuss : Familienforum backt Stollenkonfekt zum Nachmachen

Neuss Jeden Tag öffnet sich auf NGZ-Online ein Adventskalender Türchen. Diesmal verrät das Familienforum Edith-Stein in Neuss ein Rezept des Hauses.

Einige Kurse, darunter auch Back- und Kochseminare werden in dem Edith-Stein-Haus in Neuss angeboten. Wer in der Weihnachtszeit etwas Selbstgebackenes verschenken möchte, der kann das Hausrezept des Familienforums ausprobieren. „Das kleine Konfekt ist ein Hochgenuss und schmeckt ausgezeichnet zu einer Tasse Kaffee oder Tee“, sagt Gabi Becker, pädagogische Mitarbeiterin im Familienforum. Und so wird es gemacht: