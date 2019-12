Grevenbroicher Rat entscheidet : Stadt lehnt ein Feuerwerks-Verbot zu Silvester ab

Grevenbroich Der Stadtrat beschäftigt sich am Donnerstag mit der Forderung, das Silvester-Feuerwehr zu verbieten.

Die Deutsche Umwelthilfe macht seit Monaten bundesweit auf die Feinstaubbelastung durch Feuerwerk aufmerksam. Plakative Kernforderung ist das Verbot von Feuerwerk an Silvester, das sie in 98 Städten erreichen will. Auch in Grevenbroich. Damit wird sich der Rat am kommenden Donnerstag beschäftigen.

„Das Böllern an Silvester ist ein flächendeckend in Deutschland verbreiteter Brauch. Auch in unserer Stadt Grevenbroich nehmen viele Bürger daran teil“, sagt Krützen. Und so soll es bleiben. In Grevenbroich beginnt die Knallerei schon kurz vor dem 31. Dezember, nämlich dann, wenn der Pyrotechniker Sascha Krumbach an der Nordstraße ein Mega-Feuerwerk entfacht und anschließend die Neuheiten des Jahres in die Luft schießt. Das Spektakel lockt Kunden aus einem Umkreis von 100 Kilometern an.