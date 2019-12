Das Gustorfer Weihnachtshaus : Spendenaktion im Weihnachtshaus

Das „Weihnachtshaus“ in Gustorf zieht die Leute in ihren Bann. Beim Adventstreff nutzen viele Interessierte die Chance, das Haus auch einmal von innen zu betrachten. Fotos (4): M. Rick. Foto: Markus Rick (rick)

Grevenbroich In ihrem persönliche Winterwunderland sammelt Familie Heilmann beim Adventstreff für einen karitativen Zweck. Zum Tag der offenen Tür kamen Besucher aus ganz Grevenbroich und spendeten über 2600 Euro.

Im Dezember ist es der Hingucker des Stadtteils: Das „Weihnachtshaus“ der Familie Heilmann. In der Dunkelheit entfaltet es seine volle Strahlkraft und bringt so manchen Passanten ins Schwärmen. Zum Adventstreff öffnen Erich und Roswitha Heilmann die Türen ihres Hauses für die Öffentlichkeit – und das für einen karitativen Zweck.

Seit 20 Jahren dekorieren die Heilmanns ihr Haus üppig für die Festtage. Anstoß gab der Besuch eines „Weihnachtshauses“ in Amerika – im Sommer. Damals habe Roswitha Heilmann ihrem Mann gesagt: „Wenn wir ein Haus haben, machen wir das auch“, erzählt sie. Gesagt, getan. Doch bei der Dekoration alleine sollte es nicht bleiben. 2002 rief Familie Heilmann zur Spende für eine Typisierungaktion auf und bot im Gegenzug einen Besuch in ihrem „Winterwunderland“. Seither organisieren die Gustorfer alljährlich einen Adventstreff, immer wohltätig und immer vollständig in Eigenregie des Ehepaares.