Bauern entzünden Mahnfeuer in Grevenbroich : Landwirte fordern den Dialog

Bauern entzünden Mahnfeuer in Grevenbroich

Im Rahmen der Aktion „Land schafft Verbindung“ entzündeten Landwirte am Dienstag Abend ein Feuer zwischen A 46 und L 116. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Ein Mahnfeuer soll auf die aktuelle Situation der Bauern aufmerksam machen.

Im ganzen Land entzünden Landwirte auf Initiatie der Bewegung „Land schafft Verbindung“ sogenannte „Mahnfeuer“ – jetzt auch in Grevenbroich, auf einem Feld nahe der A 46 und der L 116. Der Standort ist bewusst gewählt: Autofahrer auf den umliegenden Straßen kommen nicht umhin, das große Feuer und die leuchtenden Scheinwerfer sowie das blinkende Gelblicht der etwa 20 Traktoren zu bemerken.

Das Mahnfeuer soll zum Denken anregen und die Bürger für die Probleme der Landwirte sensibilisieren, erklärt Dirk Klaßen vom Knappertzhof in Jüchen-Kelzenberg. Er hat die Protestaktion für Grevenbroich maßgeblich organisiert und kündigt bereits jetzt an: „Es wird nicht das letzte Mahnfeuer sein.“

Die Protest-Reihe der Landwirte in den vergangenen Monaten wurde durch den Agrarpakt ausgelöst. Die Bauern bemängeln: Es werde über sie und nicht mit ihnen gesprochen. Das müsse sich ändern. Dirk Klaßen sagt: „Deutschland will eine Vorreiterrolle spielen, die nicht gerechtfertigt ist. Die Grundlagen, mit denen der Pakt auf den Weg gebracht wurde, sind in unseren Augen falsch.“ Weiter erklärt der Landwirt: „Wir wollen auch, dass etwas gemacht wird, aber nicht grund- und kopflos.“ Es handle sich um einen „Schnellschuss“ der Politik, sagt der Elsener Landwirt Heinz Rütgens. „Und der Schwarze Peter wird den Bauern zugeschoben.“