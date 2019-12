120 Kinder singen in Grevenbroich vor 300 Zuhörern : Mitmach-Konzert in City-Kirche war großer Erfolg

Mitmach-Konzert in City-Kirche war großer Erfolg

120 Kinder singen in Grevenbroich vor 300 Zuhörern

Grevenbroich Rund 120 „Sing-Pausen“-Kinder und 20 Instrumentalisten sangen und spielten in St. Peter und Paul vor 300 Besuchern.

Für die Kreis-Musikschule war es eine Premiere: Beim Weihnachtskonzert in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Grevenbroich sangen rund 120 Kinder aus sieben Grevenbroicher Grundschulen sowohl traditionelle als auch moderne Lieder zum Fest. Zudem waren interessierte Instrumentalisten eingeladen, sich aktiv an der Veranstaltung zu beteiligen.