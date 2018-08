Radfreunde Jüchen bieten viele Fahrradtouren an

Jüchen Die brütende Hitze lockt nicht jeden zu einem längeren Fahrradausflug. In einigen Tagen soll es jedoch etwas kühler werden – Gelegenheit, wieder aufs Rad zu steigen und die Umgebung zu erkunden.

Auf dem Tourenportal der Radfreunde sind kürzere und längere Ausflüge zu finden. Am Sonntag, 12. August, geht es auf eine 60 Kilometer lange Tagestour zum Barfußpfad in Neuss. Dort können die Besucher mit nackten Füßen Erlebnisfelder mit Muscheln, Marmor, Sand und Rindenmulch ausprobieren. Abfahrt ist um 10 Uhr am Markt in Jüchen. Am 19. August steht eine Tour „Rund um Erkelenz“ durch abwechslungsreiche Landschaften und vorbei an Mühlen bevor. Abfahrt ist wiederum um 10 Uhr am Markt in Jüchen.