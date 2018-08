Grevenbroich: Kirmes in Langwaden

Grevenbroich: Kirmes im Klosterdorf : Langwadener feiern mit Horst und Petra Hasenbein

Horst und Petra Hasenbein freuen sich auf die Kirmes. Foto: Verein

Langwaden Kirmes im Klosterdorf wird um 12 Uhr eingeböllert.

Am Samstag geht es los: U 12 Uhr wird mit lauten Böllerschüssen die Langwadener Kirmes eröffnet. Im Mittelpunkt von vier ereignisreichen Tagen steht das Königspaar Horst und Petra Hasenbein. Die beiden feiern nicht nur ihre Regentschaft im Klosterdorf, sondern darüber hinaus auch ihre Silberne Hochzeit.

Horst Hasenbein wurde 1966 in Wevelinghoven geboren, seit 1991 arbeitet er bei der Firma Intra Automation in Grevenbroich. Seine Schützenlaufbahn begann er 1983 im Jägerzug „Diana“. Acht Jahre später gründete Hasenbein zusammen mit einigen Kameraden den Jägerzug „Lankemtreu“, in dem er inzwischen den Rang des Oberleutnants bekleidet. Königin Petra wurde in Düsseldorf geboren, wuchs in der Gemeinde Jüchen auf und arbeitet seit vielen Jahren bei Daimler-Benz.

Zu den Hobbys des Hahnenkönigspaares zählen neben den Vereinsmitgliedschaften im Jägerzug „Lankemtreu“ und dem Kegelclub „Lankemer Abräumer“ auch der stets gepflegte Garten und ihr Hund. Königin Petra und Prinzessin Natascha teilen außerdem das Reiten als Freizeitbeschäftigung.



Grevenbroich : In Langwaden regieren jetzt Horst und Petra Hasenbein

Die Kirmesgesellschaft „Einigkeit“ steigt am Samstag, 4. August, um 13.30 Uhr mit einem Programm für Kinder in das Festgeschehen ein. Gegen 19 Uhr präsentiert sich das Regiment beim Umzug, der im Festzelt in der Nähe des Klosters endet. Dort beginnt um 20 Uhr ein Tanzabend mit der Band „Klangstadt“.

Am Sonntag um 9 Uhr treffen sich die Kirmesfreunde zu einer Messe im Kloster, danach ist Frühschoppen mit Jubilarehrung. Der Höhepunkt folgt um 15.30 Uhr mit dem Umzug und der Parade zu Ehren des Königspaares. Um 17.30 Uhr geht es im Zelt weiter: Dort wird Junghahnenkönig Marius Schmitz gekrönt.

Am Montag, 15.30 Uhr, ist Klompenzug, um 18 Uhr beginnt im Rahmen des Klompenballs das Hahnenköppen. Am Dienstag, 20 Uhr, ist Krönungsball in Langwaden.

(NGZ)