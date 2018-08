Schneckenhaus Grevenbroich veranstaltet seine erste Eulennacht

Umweltschutz in Grevenbroich : Erste Grevenbroicher Eulennacht am Umweltzentrum Schneckenhaus

In voller Schönheit und vollem Flug: ein Uhu. Foto: Norbert Wolf

Grevenbroich Weil die von ihnen organisierte erste Eulennacht innerhalb einer Stunde ausgebucht war, finden Umweltexperte Norbert Wolf und Falknerin Tanja Brandt jetzt einen Zusatztermin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wer die Natur schützen will, muss sie kennen“, sagt Norbert Wolf, städtischer Umweltexperte am Schneckenhaus. „Vom Kennen zum Schätzen und vom Schätzen zum Schützen ist es dann nicht weit.“ Weil es aber der Anleitung bedarf, „vereinfacht ein schöner Vortrag den Lerneffekt“. So wie bei Grevenbroichs erster Eulennacht.

Die hat der Umweltinteressierte zusammen mit der Falknerin Tanja Brandt organisiert. Offensichtlich besteht Interesse an dem Thema. „Wir hatten den Termin am 17. August kaum publiziert, da war er auch schon ausgebucht“, erzählt Norbert Wolf, wie innerhalb einer Stunde sämtliche 50 Plätze reserviert waren. Quer durch Deutschland meldeten sich Interessierte an. „Damit die Grevenbroicher nicht zu kurz kommen, gibt es einen Zusatztermin“, der Dienstag, 28. August, 18 Uhr, am Schneckenhaus stattfindet.

Die einzige Eule, die ein Nest baut, ist die Sumpfohreule mit den zitronengelben Augen. Bemerkenswert sei auch ihr Baltzverhalten, sagt Norbert Wolf. Foto: Norbert Wolf

„Unterwegs auf leisen Schwingen, sind Eulen in freier Wildbahn nicht einfach so anzutreffen. Es erleichtert die Suche, wenn man weiß, wie und wo sie leben“, weiß Tanja Brandt. Dass das Mysterium Eule fasziniert, hängt auch mit dem Geheimnisvollen, das diese Vögel umgibt, zusammen. „Ältere Generationen hörten in ihrem ‚Kiwitt, Kiwitt’ ein ‚Komm mit!, Komm mit!’“, öffnet Tanja Brandt den Ankedotenschatz. Saß sie dann noch in der Nähe eines Friedhofs, war sie ein Vorbote des Todes. Auch Shakespeare hat sie zum Unglücksboten gemacht, während Macbeth meuchelt, wünscht die Eule „grässlich gute Nacht“.

Der Gesichtsschleier der Schleiereule leitet alle Schallwellen zu den an den Seiten liegenden Ohren. Foto: Tanja Brandt

Im reich bebilderten Vortrag geht es faktenreich um Eulen. Sie verfügen beispielsweise über Wendezehen: Die äußerste ihrer Zehen kann nach vorne oder hinten klappen. „Nach vorne gelegt, vereinfacht das das Festhalten und Transportieren von Beute, nach hinten gelegt, kann sich die Eule gut an Balken und Stützen festklammern.“ Auch der Schleier der Schleiereule ist kein modischer Schmuck, „der Gesichtsschleier leitet alle Schallwellen und Geräusche zu den an den Seiten liegenden Ohren“, erklärt Norbert Wolf, weshalb diese Tiere eben extrem gut hören. Früher saß die Schleiereule an jeder Kirche und liebte es, in Scheunen zu leben. Dort, in Stroh und Getreide, wimmelte es vor Mäusen, eine Lieblingsspeise der Gattung.

Der Steinkauz, hier auf einer Straßenlaterne, ist ein Höhlenbrüter und sehr nistplatztreu. Foto: Norbert Wolf

Interessant sei bei der Schleiereule, dass nach jedem gelegten Ei mit dem Brüten beginnt. „Jeden zweiten Tag kommt ein Ei dazu“, deshalb sehen die geschlüpften Küken dann größenmäßig aus wie Orgelpfeifen. Das Schleiereulenpaar zieht anfangs seine Brut gemeinsam groß, bis es Frau Schleiereule zu bunt wird – und sie weiter Eier zu legen beginnt. Das Verfahren heißt Schachtelbrut.

Aber auch über die Sumpfohreule, die einzige Art, die selbst Nester baut und zitronengelbe Augen hat, gibt es Wissenswertes zu berichten. Ist Balzzeit, schwingen sich diese ansonsten so perfekt getarnten Tiere auf in hohe Lüfte, lassen sich abkippen und schlagen während des Heruntertrudelns ihre Federn so aneinander, dass es wie Beifall klingt. Auch thematisiert werden Feinde der Eulen: Mittelspannmasten, Windenergieanlagen oder ausgelegtes Gift sorgen beispielsweise immer wieder für einen schnellen Tod der Tiere.

(von)